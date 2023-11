Abel, el ecuatoriano que quiere hacer historia en el Red Bull Batalla Internacional

El sábado 02 de diciembre llega el evento máximo del freestyle: Red Bull Batalla Internacional. El Movistar Arena de Bogotá, Colombia, es el lugar donde 16 representantes de esta disciplina se montarán en el escenario para rapear y proclamar al máximo exponente de hablahispana.

Ecuador tendrá un importante referente: Abel. El joven mantense de 21 años, campeón Carolina Style 2023, tendrá una oportunidad de oro para hacer historia en este evento. El también estudiante de fonoaudiología quiere convertise en el primer tricolor en pasar de la primera ronda.

En un diálogo con Metro Ecuador, Abel relató que todo empezó en febrero del 2019. Hace poco más de cuatro años, él acudió al Skatepark de Santa Marta para encontrarse con una pasión que la vivía a través de la pantalla de plataformas digitales.

Fue hasta que se organizó un evento cerca de su barrio cuando entendió que el enlace con el público era la gasolina que necesitaba su motor para despegar en la ruta del éxito y la fama.

Abel, ecuatoriano que competirá en el Red Bull Batalla Internacional Instagram

“Estoy viviendo un sueño”

“Los organizadores fueron hasta mi barrio, La Pradera, hicieron una competencia y desde la primera vez que rapeé sentí que conecté con la gente. Aunque parecía que no lo hice muy bien, conecté con la gente y desde ahí no he parado.

Lo empecé a hacer profesional desde mi primera clasificación a Red Bull. Fue la primera vez que me llegó boletos de avión, la primera vez que tuve en un hotel de lujo”.

Respecto al apoyo familiar y de amigos, en un principio todos era indiferentes pero conforme su talento le fue abriendo puertas sus cercanos entendieron el potencial de Abel.

“Cuando empecé mis padres no entendían muy bien lo que hacía. No es que no les gustaba, pero tampoco me apoyaban. Después empezaron a ver una que otra cosita.

Yo siempre les hice saber que esto era un sueño para mí. Cuando gané en el 2023 estuvieron tan comprometidos conmigo que fue una locura con mi familia y mis amigos. Este campeonato me está cambiando la vida”.

Para el chico que empezó con un sueño dentro del basket, ahora tiene una responsabilidad de representar de la manera más optima los colores patrios.

“Me encanta esta disciplina. Lo que quiero es vivir la experiencia en su totalidad, quiero que la gente se lleve un espectáculo.

Me parece una locura por ser en el Movistar Arena. Esto va a ser otra cosa. Estoy ansioso y feliz por lo que va hacer esto. Estoy a punto de subirme a la tarima que tanto tiempo vi de pequeño. Me tiene muy contento.

Mi sueño siempre ha sido ganar esta competencia. Siempre hay que subir un escalón, hay que estar contento con los resultados, pero no conforme. Quiero ganar una internacional, quiero ser el primer ecuatoriano en pasar una primera ronda”.

Improvisar es su estilo

Respecto a su estilo, él ha dejado de lado los ataques y construir un guión. Abel quiere demostrar que su talento al momento de improvisar puede cerrar unas cuantas bocas y hacer estallar este escenario en la capital colombiana.

“A mí me fascina conectar con el público, cuando el DJ se conecta conmigo. Lo que más me gusta no es enfocarme en las ideas sino trabajar por encima del beat. Que se sienta que estoy rapeando.

Me siento cómodo mostrando que rapeo. No estoy analizando la vida de los participantes. No lo estoy haciendo, porque me gusta más vivir el momento. Me interesa improvisar, creo que se sienta cuando improvisas y lo haces bien”.