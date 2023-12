La maldición de Ecuador en la Red Bul Internacional se mantiene, Abel fue eliminado por Nitro

Todo listo para La Final Internacional de #RedBullBatalla



Enfrentamientos:



- FAT N VS GAZIR

- SNK VS REVERSE

- NITRO VS ABEL

- ONER VS JESSE PUNGAZ



- YOIKER VS DIEGO

- ÉXODO LIRICAL VS MECHA

- SPEKTRO VS CHUTY

- JOTA SHOY VS ACZINO



En vivo: https://t.co/NUvPpvtZRx pic.twitter.com/hlpo8PaW91