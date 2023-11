¡Spoiler! El ´Cuy´ Altamirano aseguró que Emma Guerrero es la próxima eliminada de ´Desafío a la fama´ ¿Quién la sacó?

A pocas semanas de la tan esperada final del reality de Ecuavisa, siguen surgiendo spoilers de ´Desafío a la fama´. En esta ocasión, el adelanto de quien será el décimo eliminado de la casa-estudio del canal del cerro, fue revelada por el reportero de farándula, Mauricio Altamirano, mejor conocido como el ´Cuy´, quien aseguró que Emma Guerrero, es la próxima en salir.

De acuerdo con el ´Cuy´ la actriz ya habría dejado el set y presuntamente ya estaría con su familia, tras haber sido señalada y haberse medido en fama contra el colombiano Josué Caballero, quien fue el responsable de haberla eliminado, un resultado que según detalló el periodista fue algo totalmente inesperado y que la también influencer consideraría como una jugada “chueca”, puesto que según su criterio, tiene mucho más respaldo de audiencia que Caballero.

“Ella está bastante molesta porque consideraría que le jugaron chueco, ella está convencida que no debió haber salido, que Caballero no tiene la popularidad ni el peso digital que tiene una Emma Guerrero”, aseguró Mauricio Altamirano, haciendo alusión a información que habría obtenido por fuentes cercanas al canal.

Asimismo, el reportero debatió este resultado, expresando que en caso de que Caballero hubiese obtenido este respaldo mediático, el mismo pudo haber sido movido por su cercanía con Mare Cevallos, quien ha demostrado ser una ficha bastante fuerte dentro del reality de talento, llegando a eliminar incluso a Carolina Jaume.

Emma Guerrero y sus quiebres en Desafío a la fama

Hace tan solo unos días atrás, la actriz rompió en llanto, asegurando que por momentos se sentía mal de haber ingresado a la competencia de Ecuavisa dejando su matrimonio un tanto de lado, pues sentía miedo de que su esposo la hubiese dejado de querer.

“Yo no sé como estará Fernando, no se nada de él, eso me pone muy nerviosa. Ya estando acá después de varias semanas me sentía egoísta porque estaba pensando en mi carrera, pero no sé nada de mi esposo, no sé como él está, no sé si me quiere todavía”, dijo la creadora de contenido revelando su miedo.

Emma Guerrero ha vivido más de un momento de tensión y tristeza durante su paso por la competencia, en especial cuando le fue sacado a flote su pasado por uno de sus compañeros del programa. “Para mi es muy incómodo hablar de eso, lo que más me dolió es que me dijera que lo vio, no que me lo mencionara”, expresó la joven que actualmente está felizmente casada, haciendo referencia al video íntimo que fue filtrado de ella y el actor José Ramón Barreto.