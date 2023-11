¿Se acabó su matrimonio? Emma Guerrero envió un mensaje a su esposo en Desafío a la fama´ “No dejes de apoyarme”

´Desafío a la fama´ ya entró en sus semanas finales de programación y la presión se hace cada vez más fuerte entre los participantes que van quedando dentro de la casa-estudio de Ecuavisa. Emma Guerrero, quien hace parte de los famosos VIP que ha logrado sobrevivir en la competencia sin haber llegado a ser señalada ni la primera vez, ahora teme más que por un premio.

Fue en medio de lágrimas, que la también creadora de contenido abrió su corazón y dejó saber por medio de un emotivo mensaje a su esposo y padre de su hija, cual es su mayor miedo, y es que su pareja haya dejado de quererla debido a su ausencia.

“Yo no sé como estará Fernando, no se nada de él, eso me pone muy nerviosa. Ya estando acá después de varias semanas me sentía egoísta porque estaba pensando en mi carrera, pero no sé nada de mi esposo, no sé como él está, no sé si me quiere todavía”, comenzó diciendo Emma, quien explicó a su vez que en algún punto se ha cuestionado el haber tomado la decisión correcta al ingresar al reality.

“En serio te amo negrito, negrito te amo por favor no dejes de apoyarme te necesito”, añadió en alusión directa a su esposo.

Cabe destacar que Emma Guerrero ha vivido más de un momento de tensión y tristeza durante su paso por la competencia, en especial cuando le fue sacado a flote su pasado por uno de sus compañeros del programa. “Para mi es muy incómodo hablar de eso, lo que más me dolió es que me dijera que lo vio, no que me lo mencionara”, expresó la joven que actualmente está felizmente casada, haciendo referencia al video íntimo que fue filtrado de ella y el actor José Ramón Barreto.