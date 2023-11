Esta fue la reacción de Jonathan Estrada ante las señalaciones de Mafer Ríos de “usar su nombre para vender”

Una historia de amor que terminó hace años pero que sigue trayendo polémica. Mafer Ríos y Jonathan Estrada son dos nombres que siempre tienen un titular por el que sonar dentro de la farándula ecuatoriana, de alguna forma uno siempre termina invocando al otro.

Fue hace muy poco que la actriz, empresaria y diseñadora, trajo a relucir el nombre del productor, tras ser consultada sobre si no le molestaba el hecho de que él la nombrase en muchas de las entrevistas que realiza para su canal digital, una interrogante en la que Mafer Ríos no dudó en dejar en la calle al actor, asegurando que este solo puede generar haciendo uso de su nombre.

“Ya hijito supérame, ya se lo he dicho un montón de veces”, dijo en la entrevista. “Yo no necesito decir el nombre de él para vender”, añadió. Ante estas señalaciones los reporteros de ´Los hackers de la farándula´ no tardaron en buscar la segunda cara de la moneda en la historia, y acudieron a Jonathan para saber su posición.

El productor se encontraba apenas arribando al Ecuador en compañía de su esposa, la cantante Dayanara Peralta, quien realizó una gira musical por los Estados Unidos, la DADATOUR USA 2023, cuando el reportero los sorprendió a su llegada y los puso en contexto con lo dicho por la diseñadora, para sorpresa de muchos, Jonathan Estrada ni siquiera se inmutó, contrario a eso, evadió por completo el tema.

“Sin comentarios ñañito. Estamos felices, agradecidos”, dijo inicialmente Jonathan y en ese momento el reportero le preguntó que por qué no ha invitado a Ríos a ser parte de uno de sus programas digitales si la nombra.

“Hemos llegado de trabajar, seguimos trabajando, es nuestra única receta”, mencionó Jonathan, cerrando por completo el tema de la también actriz, quien fue muy irónica en todas sus respuestas.