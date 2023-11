´Desafío a la fama´: Carolina Jaume confesó que utiliza Photoshop desde que su matrimonio terminó “tengo un trauma”

“Detrás de la red social de 2.6 millones existe Milena, la verdadera Carolina Jaume, detrás de una sonrisa y la pose perfecta sin defectos, hay una mujer completamente insegura que le da miedo verse al espejo”, fueron las palabras iniciales de Carolina Jaume, durante su más reciente participación en el podcast de ´Desafío a la fama´, donde dejó al descubierto una verdad que ya corría como pólvora para muchos, maquilla sus fotografías con Photoshop.

La actriz que suele ser tendencia por cada uno de sus posteos y sus despampanantes retratos en redes, reveló que desde que su matrimonio acabó, ya no suele sentirse segura de sí misma, ni de su belleza, por lo que hace uso del Photoshop para cubrir no solo sus defectos sino también sus inseguridades.

“Hay una mujer que desde hace tres años vive una depresión profunda debido a que perdió su hogar y de una u otra manera se vio afectada su carrera profesional, normalmente cubro de Photoshop mis fotos porque he dejado de sentirme bonita, he dejado de sentirme atractiva por el trauma que tengo de que me dejaron por una mujer 20 años más joven que yo”, añadió la también presentadora, quien ha dejado en evidencia en más de una ocasión el duro golpe que le causó su separación con Allan Zenck.

Fue en el año 2021 que la noticia de la separación de la rubia del Ecuador y el empresario inundó las redes sociales, los rumores de problemas matrimoniales se hicieron cada vez más fuertes, inicialmente, Carolina Jaume defendió a su exesposo y dijo que era víctima de linchamiento mediático. Aunque, más tarde, reveló que él era quien la dejó por mujeres más jóvenes.

Actualmente, Allan Zenck es pareja de la modelo venezolana Gabriela Guerrero, con quien ya recoge varios años de relación y a quien Carolina Jaume ha lanzado más de una indirecta por su cuenta de Instagram.