La historia de infidelidad de Juninho Virgilio y su suegro: su novia encontró video donde mantienen intimidad.

En los últimos días una historia de infidelidad captó la atención de los usuarios, debido a que un joven le fue infiel a su pareja nada más y nada menos que con su suegro. Junhino Virgilio, quien mantenía una relación aparentemente estable con Camila Oliveira, rompió el silencio sobre lo sucedido. Además, se revelaron más detalles de cómo la víctima del engaño descubrió la pasión oculta por medio del celular de su padre.

La mujer descubrió un video comprometedor, donde se los puede ver a los dos manteniendo intimidad al interior de un hotel, mismo que lo filtró y difundió como parte de su venganza, según informaron medios locales en Brasil.

De acuerdo a lo publicado los primeros días, Oliveira difundió principalmente la historia por WhatsApp a sus allegados y vecinos, como también por medio de su Facebook.

Juninho rompió el silencio

Posterior a que la chica hiciera pública la infidelidad, Virgilio rompió el silencio en sus redes sociales y dijo lo siguiente: “Me siguió ese día. Me está amenazando, chantajeando y mucho más. Me siguió para poder hacer eso. ¿Crees que aceptaría este tipo de cosas?”.

De igual manera, en dialogo con la prensa brasileña, señaló lo siguiente: “mi cabeza estaba mareada porque me amenazó. Mi ex suegro dijo que me iba a matar, o que si no podía mandaba a alguien y me quitaba a mi hijo. Tuve que seguir su juego para crear pruebas en su contra y ahí es donde logré hacerlo”.

Tras contar su versión de lo sucedido, Juninho Virgilio compartió un video de la esposa de su suegro, en el que expone detalles de su vínculo.

Con esta grabación intenta constatar que no es el único que fue amenazado por el padre de Camila. “Esta es su esposa que vivió bajo amenazas. Y ha estado sufriendo durante más de 20 años. ¡En la mano de ese monstruo!”, escribió.