MasterChef Celebrity Ecuador: Jorge Rausch acaba con el misterio sobre qué hacen con la comida que preparan los concursantes

El chef colombiano, Jorge Rausch y temible jurado de MasterChef Celebrity Ecuador le puso fin al misterio sobre qué hacen con la comida que preparan los concursantes. Es una pregunta recursiva entre los televidentes, pues algunas veces ni siquiera prueban los platos de los participantes.

Fue en una entrevista a la emisora Tropicana FM de Colombia. Hace tres días estuvo en ese medio junto y compartió con los conductores que no dejaron pasar la pregunta. Ante este interrogante, Rausch fue claro y explicó la política entorno a los alimentos.

“A ver, lo que sobra de los retos y la comida que sobra en la despensa se va al banco de alimentos. Claramente que, si alguien prepara un plato y nosotros lo probamos, no hay nada qué hacer. De golpe, atrás se la comen después, la que es comible. Pero somos muy cuidadosos con el desperdicio claramente. Se hace una alianza muy linda con el banco de alimentos, no solo hemos ido, sino que los participantes han ido y somos muy conscientes de que claramente el desperdicio de comida no es una opción”.