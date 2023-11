MasterChef Celebrity Ecuador: Anthonny Swagg y el pequeño spoiler que se le escapó en ‘Cocinando a los celebrities’

Hoy se estrenó ‘Cocinando a los celebrities’, un espacio de MasterChef Celebrity Ecuador en el que los famosos ecuatorianos revelan algunos detalles de lo que fue estar en el reality de cocina más importante del mundo.

[ MasterChef Celebrity Ecuador: Paty y Nikki Mackliff rompen las reglas y el jurado no prueba su plato ]

Todos los sábados de 21:00 a 22:00 por Teleamazonas. Una media hora de finalizado el espacio se publica en YouTube del canal. Es conducido por la bellísima y consentida de MasterChef Ecuador, Erika Velez.

En el primer programa estuvo Anthonny Swagg, Yilda Banchón y Nayelhi González (primera eliminada). Todos hablaron sobre las primeras impresiones que tuvieron del jurado Jorge Rausch, Irene González y Carolina Sánchez.

[ MasterChef Celebrity Ecuador: Molestia en redes sociales con el jurado por haberle dejado pasar a Yilda un arroz crudo ]

González confesó que aunque no le tenía miedo al chef Rausch, considera que es una persona que “te exige mucho. Pero al final del día sabes llevar eso”.

Banchón, de su lado, tenía una tierna imagen del colombiano. “Parece un muñequito”.

Mientras que Swagg cerró la idea con que “las personas que son así bien duras, tienen un corazón blando”.

Le teme a Caro

“A quien yo sí le tuve mucho miedo y respeto fue a la chef Caro. Ella me intimidaba bastante porque ella tiene una estrella Michelin. Era como que mucha presión y yo iba con las expectativas que iba a cocinar chévere. No es spoiler pero me hizo pedazos un par de veces, ella”.