“¿Cómo es posible este suceso?”: Álex Vizuete y Gigi Mieles, captados muy enamorados en el aeropuerto

Reconciliación a la vista o nunca hubo ruptura. Dos opciones de las que una seguramente saldrá a la luz en un futuro no muy lejano. Y es que Álex Vizuete y Gigi Mieles fueron captados muy románticos en el aeropuerto de Guayaquil, luego que días atrás confirmaran el fin de su compromiso.

[ El video que compartió Gigi Mieles en el que aparece Álex Vizuete ]

El video fue difundido en el programa ‘Los Hackers de la Farándula’. Se los vio solos en la sala de salidas internacionales del aeropuerto de Guayaquil y muy enamorados. Se dieron un apasionado beso y los abrazos no faltaron.

Ruptura

Gigi Mieles y Álex Vizuete mantuvieron una relación de más de dos años, que la iban a sellar en el altar, en el 2024. Sin embargo, la actriz en una historia de Instagram confirmó la ruptura indicando que ya no están comprometidos.

Gigi ha sido blanco de múltiples acusaciones, una de ellas y la más sonada se refiere a que ella lo engañó mientras se encontraba en Colombia por las grabaciones de la competencia en la que estaba participando.

La semana pasada, el periodista de los Hackers de la Farándula, Leonardo Quezada, ‘Lazito’, amenazó a Mieles de revelar un oscuro secreto. “Si hubiésemos querido lastimarte, hubiésemos contado todo lo que pasó en Colombia”. Fue lo que dijo en el programa del viernes en defensa del gremio de periodistas.

“Tú sabes lo que pasó en Colombia, donde te pusieron a elegir luego de una situación en donde te descubrieron. Mira no abras la caja de pandora y no toques esa puerta, porque la que sale perdiendo, créeme que eres tú. Hemos tenido respeto para hablar de ese tema tan engorroso, así que si alguien al menos te ha cuidado, sobre ese tema, hemos sido nosotros, pero si tú sigues toreándonos, no vamos a tener problema porque tenemos la llave y en cualquier momento abrimos esa caja”, advirtió Leonardo Quezada.

Al parecer todo empezó cuando Mieles evitó a la prensa para dar alguna declaración sobre el fin de su compromiso en los Premios ITV donde ganó un galardón de Mejor Actriz; y en su programa “Si Somos” del canal de YouTube Suerte TV, atacó a los trabajadores de farándula. “Si Gigi Mieles se saca un moco el titular es: Gigi Mieles se sacó un moco frente al Ecuador y esa fue su respuesta”, dijo en tono irónico y luego enfatizó: “si digo algo, está mal, si no digo nada, igual, todo mal”, y esto causó la risa de sus compañeros.

Lazito se defendió y le dejó un claro mensaje” Tu no puedes generalizar y hablar de la prensa porque le estás faltando el respeto a toda una institución”.