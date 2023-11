“Me cambiaste por un puesto”: Aquí la carta que Carolina Jaume entregó a Sebastián Tamayo y que la hizo burla en redes

Unas se ganan y otras se pierden, este es el caso de Carolina Jaume, quien este lunes 20 de noviembre ganó una semana más de supervivencia en ´Desafío a la fama´, pero junto con ella, perdió a su vez una raya más de respeto por parte de su audiencia.

La rubia del Ecuador no ha salido ni un minuto del ojo de las críticas, tras su reingreso a la casa-estudio de Ecuavisa, pues los televidentes y cibernautas han dejado saber en más de una ocasión que no están de acuerdo con la actitud de búsqueda que ha asumido con el colombiano Sebastián Tamayo, tras su vuelta al reality.

El creador de contenido ha sido tajante en su decisión de mantener el vínculo que aparentemente ha logrado establecer con la presentadora Conny Garcés, haciendo desplantes y desaires a Carolina Jaume, misma a quien durante el más reciente episodio, dejó al descubierto con una emotiva e íntima carta que la también modelo le habría dado a su regreso.

Luego de que saliera en escena el momento exacto en que Conny Garcés lee unas líneas de lo escrito por puño y letra de Carolina, las redes no tardaron en estallar, haciendo una burla de su texto, pues los internautas hicieron una comparación de algunos fragmentos de la carta, con uno de los más recientes éxitos de la cantante Mar Rendón, ´Antes de que me vaya´, inclusive la misma artista comentó el post y dijo: “Literalmente dejó una carta en su zapato”

“Siento que hoy por hoy me cambiaste por un puesto, por una posición”, recoge parte del texto, por su parte, la canción de Mar Rendón dice; “Antes de que me vaya. Recuerda que tú diste el paso. Me cambiaste por un premio. Por un puesto”, razón por la que tanto la rubia volvió a ser comidilla en redes sociales.

“Carolina se cree la protagonista de la canción de Mar Rendon 😂😂😂😂😂 / La canción de Mar 😂 / Pero bien de lo último / Jaja antes de que me vaya de Mar Rendón”, son parte de los comentarios dejados, al tiempo que el público también sentenció la indiscreción del colombiano al exponer a Carolina.