“No todo estará bien siempre”: Aquí las razones que hicieron a Elizabeth Cader y Don Day estallar en ´Desafío a la fama´

El misterio llegó a su fin, la relación continúa, Elizabeth Cader y Don Day siguen juntos, aunque fueron muchos los rumores que aseguraban que los novios se habían venido abajo, la realidad es que la historia de amor que lleva años de éxito y superación sigue en pie, pese a las varias dificultades.

Fue este martes 21 de noviembre que Ecuavisa por fin reveló el capítulo tan promocionado y que inclusive los puso en el ojo del huracán y de la crítica de los internautas y televidentes, dejando a conocer las razones que hizo que la salvadoreña y el ´cholo de los labios rosas´ estallaran dentro de la casa-estudio. Aunque cabe destacar que lo anunciado por el canal del cerro solo se trató de una verdad a medias, pues aunque si existió un roce y discusión entre la pareja, esta no flaqueó como se pregonaba.

“No todo va a estar bien siempre, son situaciones que ya nos han pasado antes”, fue parte de la explicación que la pareja dio al momento de ser consultada sobre lo que había pasado entre ellos tan solo unas horas antes, tras la discusión sostenida ante los demás desafiantes. De acuerdo a lo que se pudo observar en el episodio, los novios se encontraban en la cocina cuando Elizabeth Cader hizo un comentario que el actor no alcanzó a escuchar, lo que detonó la molestia en Don Day y dio paso a su primer cruce de palabras, uno que inclusive hizo que la salvadoreña se quebrara al momento de explicar lo sucedido.

El intérprete de ´Compañía 593´ aseguró que en ocasiones la modelo le pedía una atención que no siempre podía darle, puesto que a veces le demandaba ignorar a los demás para llevarse el protagonismo ella, por su parte Elizabeth explicó que no ha sido su mejor semana, por lo que se ha levantado con el mejor pie y esto ha hecho que las cosas no fluyan de la mejor forma con el actor.