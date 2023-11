Esto es lo que dijo Gigi Mieles antes del estreno de MasterChef Celebrity Ecuador

El estreno de MasterChef Celebrity Ecuador tiene con expectativas a todos los televidentes, esta nueva temporada y nueva edición que involucra celebridades ecuatorianas promete. Desde que anunciaron quienes serían las 22 personas reconocidas del medio que participarían en el reality, el programa sumó más de un nuevo seguidor.

A solo horas de estrenarse el primer capítulo, este 20 de noviembre de 2023, Gigi Mieles, quien es una de las participantes, dedicó unas palabras a sus fanáticos en las redes sociales, acompañada de una foto donde se la ve con el icónico delantal que representa al show.

Captura de historias de Gigi Mieles (Paola Hernández)

“Hoy empieza este viaje y proyecto que fue muy importante para mí, espero se lo puedan disfrutar como yo lo hice, lloré, reí, me frustré, me llene de impotencia y de amor hacia la cocina, jamás imaginé que ese viaje sería así. Gocen y disfruten porque se hizo con mucho amor, se dejó todo en esas cocinas”, escribió la influencer y creadora de contenido.

Con estas palabras, Gigi también podría dar a entender que no llegó a la final, pero nada es seguro hasta que se transmitan los 75 capítulos pautados por Teleamazonas.

Lo que si es cierto, es que los seguidores de Gilliam Miles, quieren saber como fue su participación en el reality y, si su pasó por la cocina más famosa de la televisión, fue lo que provocó su ruptura con Alex Vizuete, con quién planeaba casarse en 2024.

Aseguran que Gigi le fue infiel a Alex Vizuete en MasterChef Celebrity Ecuador

Gigi Mieles y Álex Vizuete mantuvieron una relación de más de dos años, que lo iban a sellar en el altar, en el 2024. Sin embargo, la actriz en una historia de Instagram confirmó la ruptura indicando que ya no están comprometidos. Esta noticia ha acaparado los titulares y ahora el periodista de los Hackers de la Farándula, Lazito, amenazó a Mieles de revelar un oscuro secreto.

“Tú sabes lo que pasó en Colombia, donde te pusieron a elegir luego de una situación en donde te descubrieron. Mira no abras la caja de pandora y no toques esa puerta, porque la que sale perdiendo, créeme que eres tú. Hemos tenido respeto para hablar de ese tema tan engorroso, así que si alguien al menos te ha cuidado, sobre ese tema, hemos sido nosotros, pero si tú sigues toreándonos, no vamos a tener problema porque tenemos la llave y en cualquier momento abrimos esa caja”, dijo Lazito.

Tras las declaraciones de la creadora de contenido, se desencadenó una cadena de especulaciones ya que ninguno de los dos ha dado las razones por las que se terminó su relación. Recordemos también que Mieles se ausentó por un momento del país para las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador, que se hacen en Colombia.