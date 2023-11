La bella Virginia Limongi, presentadora de En Contacto, está pasando por un difícil momento en su familia, una irreparable pérdida que enluta en su hogar tras el fallecimiento del núcleo de los Limongi, quien la impulsó en las reinados, su abuelita, Rosita Santos.

“El corazón de esta familia. Tu legado fue nuestra unión familiar, a la matriarca que multiplicaba la comida para que todos pudieran comer, a quién (con mi papá) me llevó por el mundo de los reinados, quien descubrió que estaba embaraza, quién me retó cuando le dije que no quería tomar la oportunidad de entrar a televisión, con quién chismeaba del mundo de la farándula y quién me daba los jalones de oreja”, fue el mensaje de Virginia en la publicación dedicada a su abuelita donde la recordó en un video.

En sus historias de Instagram confesó que han sido difíciles para la familia. “Una pérdida repentina y muy dolorosa de quien era el núcleo familiar. Nos quedamos con tu esencia de bondad”, escribió la exMiss Ecuador.

Virginia Limongi afronta una dura pérdida en su familia (Instagram Virginia Limongi)

Su familia y amigos la acompañan en su dolor y lo han expresado en redes sociales. “Qué Dios la tenga en su gloria”, escribió Dora West; “Que descanse en paz amiga, Dios la tenga en su gloria”, fue el mensaje de Urrutia.

Las personas que la conocieron también la recordaron en sus comentarios. “Que hermosa esa sonrisa de Rosita. Con la que siempre recibía a todos los que llegaban”, “Fue una gran mujer, una madre, una abuela, tía, bisabuela y una amiga que todo el mundo que tuvo la oportunidad de compartir con ella”.