Así fue el reencuentro que organizó Virginia Limongi para su hermano y su madre tras dos años separados

Digno de aplausos y elogios, así fue el emotivo gesto que Virginia Limongi realizó para con su familia, la ex reina de belleza se dio a la tarea de organizar un reencuentro cargado de sentimientos, en el que su hermano, Oswaldo Limongi y su madre, volvieron a verse tras dos años estando separados.

“Día 3, día de SORPRESAS ✨🥲Amixes Uds saben que mi familia es mi centro y mi todo. Hace un buen tiempo mi hermano vive en Canadá 🇨🇦 y él no iba a poder venir a la fiesta de Virginia María o incluso viajar a Ecuador; así que hace dos meses planeé traerlo de sorpresa 😳 aún más cuando mi mami había estado triste porque lo extrañaba… ella no sabían lo que iba a pasar”, son las primeras líneas del copy que la presentadora escribió para acompañar la estremecedora grabación donde su madre no pudo evitar expresar la plenitud de felicidad al ver entrar a su hijo, Oswaldo.

El hermano de la presentadora del matinal de Ecuavisa se fundió en un abrazo con todos y cada uno de los miembros de su familia, quienes también dejaron salir más de una lágrima movidos por la misma felicidad.

“Mis cómplices mi suegra y mi amorzão que solo durmió como 2 horas, salió a las 4am para manejar 2 horas de Ida y dos de regreso para esta sorpresa… puedo pedir más?”, agregó unas líneas más abajo.

Mensaje de cumpleaños de Oswaldo para Virginia Limongi

El pasado 11 de enero, la presentadora de ´En Contacto´ fue sorprendida por la producción del programa, puesto que se encontraba sentada recibiendo todas las palabras de cumplido cuando de repente apareció en pantalla la imagen de Oswaldo.

“Hola nena cómo estás, hoy quisiera desearte un feliz cumpleaños, quiero que sepas que siempre nos has hecho sentir muy orgullosos de todas las cosas que has logrado, gracias por mi sobrina hermosa y espero que tengas un día hermoso y lleno de solo cosas buenas”, son algunas de las emotivas frases que el hermano de la ex Mis Ecuador deja asentadas en su grabación.