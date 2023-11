Eso es amor, la influencer que se tatuó el nombre de su novio en la frente revela la verdad

Impulso o amor, una joven creadora de contenido tomó una decisión que para muchos es una completa estupidez. Ana Stanskovsky decidió tatuarse el nombre de su pareja, pero lo más sorprendente fue el realizarse este diseño en la frente.

La joven ganó una viralidad increíble, sumada a la que ya tenía, después de realizar este acto de amor. Ella, en su grabación, dejó claro que el proceso fue algo doloroso, aunque la veracidad quedó en tela de duda.

La verdad

Ella comentó que la decisión no fue nada planeada, más bien todo un acto de impulso cuando pasó por un estudio de tatuajes. Sin embargo, eso no descartó el hecho de amor hacia su novio Kevin.

“Sé que es un poco alocado, sé que piensas en el ‘qué pasa si terminamos’ y todas esas cosas, pero a mí me gusta expresar mis sentimientos y creo que si realmente amas a alguien, deberías mostrarlo” .

“Cada que me veo en el espejo, lo amo. Amo el tatuaje y amo a mi novio. Yo creo que si realmente amas a alguien, tienes que mostrarlo”, volvió a repetir para desmentir el hecho.

¿Qué pasará con su trabajo?

Para Stanskovsky, esto no es un asunto grave. Ya que el factor que tenga más tatuajes en su cuerpo no han sido un impedimento. “Tengo tantos tatuajes que no veo el problema, pero quizás alguien que no tiene ninguno sí”, comentó en otros videos.