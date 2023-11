La lamentable enfermedad que pone en peligro la vida del Tío Renato

La noche de este miércoles 8 de noviembre de 2023, el reconocido cantante de música urbana, Dennys The Black, publicó un video desde su cuenta oficial de TikTok, donde anunció una triste noticia. El artista dio a conocer que a su compañero de formula, con quien se dedicaba a realizar varios videos para redes sociales, el Tío Renato, le diagnosticaron una enfermedad que pone en peligro su vida. Esto después de que fuera trasladado a una casa de salud desde el Coliseo de Amaguaña, durante un evento.

[ -Lea También: “Te arrebataron de mi lado”, el mensaje de la esposa de Jonathan Sánchez, ‘La Polilla’ ]

“Lo sacaron de ahí de camerinos... He tratado de evitar para no imaginarme lo peor y para no comunicarle a la gente lo peor... Lamentablemente, mi tío está en el hospital cinco días, y las esperanzas de vida son pocas...”, expresó Dennys, con lágrimas en los ojos.

Asimismo, señaló: “estoy en la obligación de comunicarles como seguidores, por el gran cariño que tuvieron con nosotros, desde la primera vez que le rescaté al Tío Renato y le llevamos por una mejor vida, haciéndole conocer el otro lado bonito de la vida... El día de hoy lo operaron otra vez... Le sacaron una hernia cancerígena”.

“El doctor no da esperanzas la verdad... Dice que necesita un milagro... Solo les pido a todos que oremos por el Tío Renato, para que salga de esta... Más que cualquier situación médica, la fe es más grande que cualquier cosa”. — Dennys The Black sobre el estado de salud del Tío Renato

Posterior a que dio la lamentable noticia agradeció a los usuarios en redes sociales que han seguido el contenido que han venido publicando Dennys y el Tío Renato, desde que fue acogido por el joven, tras haber sido habitante de calle.

“Hagamos una cadena de oración grande por el Tío Renato y Dios quiera, se nos vaya, se nos adelante”, finalizó el cantante de música urbana.