Tami Rivera se picó y reveló cómo se conocieron Kike Jav y su “actual pareja”

La novela de Kike Jav y Tami Rivera sigue “dando de comer” a sus seguidores y haters en redes sociales. Enrique Morales demostró tener un arte para conseguir reemplazo en su corazón, ahora una comunicadora es quien comparte momentos y viajes.

El ‘Cuy’ impactó al mostrar a Stefany Paola como esa nueva acompañante de aventuras, aunque una relación como tal no se ha confirmado. Sin embargo, ambos coincidieron en su viaje a New York y Tamara Rivera no tardó en reaccionar.

En TikTok, el jueves 09 de noviembre por la noche, reveló que la joven - que también es modelo - habría cumplido como asistente de Kike.

“Cuando me decía que solo es ‘asistente0 que no sea loca y ahora andan juntos”, escribió.

Reacciones en redes sociales

A la par de la publicación de Tami, Kike mostró cómo pasan momentos amenos y de entrenamiento con Stefy. Sin embargo, las redes sociales han comenzado a señalar su postura.

Muchos de los seguidores de la modelo de Onlyfans invitaron a la joven quiteña a que siga con su vida y se olvide de la persona que confirmó haberle sido infiel. Otros instaron a que lo perdone y que no se trata más que de otra forma de llamar su atención.

Fue el 27 de julio cuando Tami confirmó la ruptura de la relación. En primera instancia dejaron detrás un emprendimiento en conjunto, para luego relatar todas las aventuras del influencer.