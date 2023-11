Paola Farías defendió sus looks y respondió críticas de Cynthia Naveda: “Personas con frustración y envidia dicen esas cosas”

Paola Farías sigue decidida a llevarse toda la atención de las redes con su despampanante cuerpo, fue tras su más reciente puesta en escena como “diablita” donde la presentadora dejó ver un poquito de más, que los titulares en el mundo del entretenimiento se dispararon para ella. Aunque muchos de los comentarios fueron de halagos, otros tantos no han sido del todo buenos, tal como es el caso de Cynthia Naveda, quien aseguró que “ya no estaba en edad” para vestir de esa manera.

Ante esta opinión, la también modelo se pronunció para responder a las críticas de la ex panelista de ´De Boca en Boca´ de quien dijo estar anonadada por sus palabras, puesto que para ella la edad no tiene nada que ver mientras se tenga un buen cuerpo, asimismo, aseguró que la ropa nunca definirá quien es ella.

“Siempre hay personas que en base a su frustración, en base a la envidia, pues dicen este tipo de comentarios como que ya estoy vieja, si ya se me pasó el tiempo. Dios mío Cynthia Naveda estoy anonadada que hayas dicho algo así, que ya no estoy en edad, yo creo que no es la edad, es el cuerpo, entonces si yo tengo un cuerpo yo me voy a poner esto siempre. No pierdan su tiempo chicos criticándome, no se desgasten, yo soy una artista y los artistas nos vestimos como queremos”, expresó de manera inicial.

“Me he quedado impactada con lo de Cynthia Naveda, es totalmente desatinado, es su opinión, es su criterio, es como que bien feo que una mujer hable de otra mujer, de qué hablas de edad, yo porque me puedo poner vestido, no sé si tú te lo puedas poner”, añadió.

Por su parte, en días pasados Cynthia Naveda habló acerca de la forma de vestir de Paola Farías y aseguró que ya esta etapa no estaba para ella. “Su edad y su etapa de utilizar ese tipo de vestidos ya pasó. No es que digo que a ella se le ve mal o bien porque es una mujer exuberante. Yo creo que hay etapas para todo, la etapa de utilizar estos vestidos super sensuales ya pasó para ella”.