“Me parece una falta de respeto”: Kerly Morán abandona set de televisión en entrevista con Andrés Guschmer

La reconocida creadora de contenido, Kely Morán, abandonó el set de televisión de Teleamazonas en medio de una entrevista con Andrés Guschmer, en el programa “El Buscador en Red”.

Antes de cerrar uno de los bloques del programa, Gushmer le propuso a Kerly realizar un reto. Este se trataba de intercambiar los teléfonos celulares para saber las conversaciones con las últimas cinco personas con las que se han escrito. Por lo que ella se molestó y procedió a retirarse

“No, no me parece, ¿es en serio? No me parece. Yo mismo le había dicho a Johnny que no quería hablar de Kike y lo estoy haciendo, una parte delicada, menos que me pidas mi teléfono yo me retiró. Discúlpame Andrés, pero a mí si me parece una falta de respeto increíble que me pidan el teléfono en vivo”, expresó Morán mientras se retiraba del set de grabación.

Pese a que Andrés le trató de explicar que no estaba obligada a hacer el reto, la creadora de contenido se fue y se despidió de uno de los productores. Posteriormente, hubo corte.

“Díganme que estuve bien”

Luego, una de las cámaras siguió a la influencer. Una vez que estuvo lejos de la vista de Andrés Guschmer, sonrió y le dijo al camarógrafo: “Díganme que estuve bien”.

Al parece todo se trató de una broma jugada al presentador de “El Buscador en Red”, mismo que se levantó y fue en busca de Kerly para tratar de solucionar el malentendido.

Finalmente, cuando estuvo frente a ella, Morán no pudo contener las risas y lo abrazó explicándole que todo se trató de un pequeño chiste, donde Andrés, y la audiencia, pensaron que era una reacción real.

“Regalen agua producción”, dijo la creadora de contenido, debido a que Guschmer se asustó pensando que ofendió a la invitada que tuvo en el episodio de su programa: “¡Ah! Son sabidos, son chistosos, ¿no?”, expresó el presentador.