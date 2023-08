El hate la tumbó en la cama a Kerly Morán, la vez que nació el “no puede cantar”

Kerly Morán empezó a labrar su propia marca poco antes de la pandemia del 2020. La hija del “Más Querido” ha comenzado a ser una figura pública que genera un conjunto de reacciones en las plataformas digitales.

Uno de los mayores retos que ha tenido la nacida en el barrio quiteño de San Bartolo es el factor de enfrentar el hater (usuario que daña y difama). Es común observar en su contenido personal, comentarios que desestiman su capacidad vocal a la hora de cantar.

En una reciente entrevista en el podcast “Entre Tragos”, la joven cantante y locutora de radio se refirió a múltiples temas dentro de la viralidad ecuatoriana. Uno de ellos fue el hecho de cómo afronta este odio en redes.

Asimismo, comentó que el detalle de indicar “que Kerly no sabe cantar” nació en una presentación imprevista que realizó en 2020 en Baños de Agua Santa. En ese momento, cuando ella estaba turisteando, fue invitada por un grupo a compartir escenario y cantar una de las canciones “más rebuscadas” de Américo.

Ese momento, el video se viralizó y la gente comenzó a desprestigiar su apenas iniciada carrera dentro del ámbito musical.

“Los haters son muy importantes, para el crecimiento de los que estamos en pantalla. No hay cómo ignorarlos. Pero a los haters reales; te das cuenta que algo no estás haciendo bien. Mientras más haters es porque estás creciendo.

No puedes hacer lo que te gusta por una minoría. He ido a psicólogo para sobrellevar la presión del público. El primer hate que me tumbó fue en pandemia, cuando todo iba súper bien tuve una gira (Ambato, Riobamba, Guaranda)” y ocurrió este percance.

Debido al incidente en este lugar turístico del Ecuador, una semana entera la hija del cantante de tecnocumbia pasó sin hacer nada. Estuvo en su cama reemplanteándose lo sucedido.