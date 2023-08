Tami Rivera responde como una dama al audio de Gonzalo Plata que filtró Kike Jav

Fue un mes atrás que la modelo, emprendedora y DJ Tami Rivera anunció que la relación con Kike Jav llegó a su fin. Como primera decisión tomada, producto de la ruptura, fue la venta de Kapriccio.

El detonante del fin de la relación fue una infidelidad del creador de contenido, aunque el conocido como el Cuy justificó que una conversación entre su expareja y Gonzalo Plata fue el factor para sus acciones.

Dos semanas después de sus aseveraciones, Tami rompió el silencio y respondió con ‘guante blanco’ las acciones de su exnovio. Tachó que nunca fue infiel y que su relación con el actual extremo del Al Sadd siempre fue de amistad.

Tami Rivera habla de su relación con Gonzalo Plata Captura de pantalla

Declaraciones Tami Rivera

“El Kike sacó par conversaciones que había, tampoco que conocí en Qatar a esta persona. Yo conocí a par jugadores de la Tri hace muchos años, debes en cuando conversaciones de amigos y panas de joda.

Sacaron par mensajes que me hicieron quedar en vergüenza. De verdad estoy apenada por meter a terceras personas cuando no ha pasado absolutamente nada y me hace quedar en ridículo.

Él se vio atrapado entre la espada y la pared. Él en su desespero sacó los audios y me hace quedar en ridículo. Mete a terceras personas cuando no ha pasado nada, me parece una niñería lo que hizo”, finalizó.

Tami, después de esta ruptura, recalcó que se enfocará en sus proyectos y de a poco ira cultivándose para cumplir un sueño que es ejercer un proyecto para madres solteras.