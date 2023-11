“Ya no está pegando como antes”: Kike Jav cuestionó el talento de Gerardo Morán y así reaccionó

Si por algo es conocido Kike Jav, es por sus canciones, por su infidelidad y por jugar bromas pesadas, el cantante chichero no desaprovecha ninguna oportunidad para sacar de sus casillas a sus conocidos y en esta ocasión repitió la víctima, Gerardo Morán.

El también empresario se encontraba en la casa del popular “mal querido” acompañando a su papá, quien grabaría un podcast con Gerardo Morán, y ahí se le ocurrió la idea de provocarlo con una pesada broma en la que le haría creer que ya no está para poner precio a sus presentaciones, sino para negociarlas porque “ya pasó su época”.

“El día de hoy otra vez me encuentro en la casa de Gerardo Morán, recordando viejos tiempos, el que casi fue mi suegro (...) Voy a hacer que supuestamente me llaman al teléfono que quieren un show de Kike junto con Gerardo Morán y le voy a preguntar cuanto cuesta un show de Gerardo y el precio que él me diga, yo le voy a joder como que no está muy caro, eso era en sus épocas cuando estaba pegado”, comenzó diciendo.

Sin más tiempo que perder el cantante chichero entró en escena y tras comenzar a pedirle rebaja a Gerardo Morán, este fue cambiando los gestos: “Cha lo mínimo 5000 Kike, tú sabes yo no voy con pistas yo voy con músicos”, dijo el “mal querido”.

“Pero 5000 es mucho, 5000 yo que estoy más pegado que usted. Hay que respetar que ya pasó su tiempo”, fueron algunas palabras de provocación del ´Cuy´, a lo que Gerardo respondió “dile que te lleve solo a ti”, al tiempo que defendió su trabajo.

Cuando los ánimos se empezaron a caldear, incluso intervino el papá de Kike, diciendo que no tenía que ver con el trabajo de su hijo, puesto que el “mal querido” ya se estaba molestando, ante esto el cantante chichero reveló su broma. “Por poco y te boto”, dijo Gerardo.