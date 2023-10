Así fue el encuentro de Kike Jav con Gerardo Morán ¿Porque visitó el influencer la casa de los papás de Kerly?

Kike Jav ha estado últimamente en todos los portales de noticias, no solo por su polémica ruptura con Tami Rivera, también por el robo de su vehículo y, ahora, por su reencuentro con Gerardo Morán. Cantante ecuatoriano con quien no solo grabó su primer tema-parodia, también es su ex suegro, padre de Kerly Morán.

En su canal de YouTube, el influencer publicó un video donde visita la casa de los padres de Kerly, junto a su padre “para pedir prestada una leva (chaqueta)”. La madre de Kerly fue quién recibió a Kike Jav y, aseguraron que Gerardo no se encontraba en la casa y tampoco sabía que este iría, mucho menos a prestar ropa.

[ La recompensa que ofrece Kike Jav para encontrar su auto que fue robado en Quito ]

La esposa de Gerardo empezó a mostrarle diferentes atuendos a Kike, entre ellos, algunos de los que ya había utilizado el influencer quien en un momento dijo que el no ha podido encontrar algo así en Ecuador y, la mujer aclara que el papá de Kerly, suele traer las levas de Estados Unidos.

Mientras Kike se probaba diferentes chaquetas y tomaba la decisión de cuál elegir para usa en su nuevo video, donde canta junto a Margarita Lugue, Gerardo llegó a su casa “más temprano de lo habitual” y se sorprendió al ver al joven en el vestier de su hogar.

Aunque todos fueron tomados por sorpresa y, por un momento Kike pensó que su ex suegro se molestaría, no fue así y el propio Gerardo terminó diciéndole cuál de todas le gustaba y que esperaba saliera todo bien con su video. Además, lo felicitó por grabar con Margarita.

Por otra parte, la madre de Kerly le recalcó que las puertas de su hogar siempre están abiertas para él y, que es muy querido por ellos y por su familia sin importar lo que haya pasado entre él y Kerly “ustedes son jóvenes y sabrán arreglar las diferencias”.