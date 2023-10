Una mujer de 41 años publicó por medio de las redes sociales que está buscando pareja que quiera vivir con ella en los Estados Unidos. Esto ha causado mucha curiosidad en los usuarios, ya que se preguntan si es una oferta real.

“No entiendo por qué los hombres no me miran. ¿Tienen miedo de las divorciadas? Nadie me escribe”, señala en uno de sus videos la mujer donde hace esta oferta.

Las condiciones que pone una madre soltera que busca novio y hasta ofrece casa en Estados Unidos (Captura)

La mujer fue identificada como Anlina Berk, donde manifestó que se encuentra viviendo en Virginia Estados Unidos. Se divorció hace poco. Ella dijo que sabe hablar español y busca un hombre mayor que ella.

“No me importa si eres pobre o rico, solo necesito un ‘friend’. Divorciado, 42 años. Dime ¿Estoy guapa hoy? La vida es tan difícil”, dice en otro de sus videos.

Anlina también indicó que sabe cocinar y que lo hace bien. “Lo que quiero ahora es un amor serio”, que quiera ir a Estados Unidos con ella. “Tengo cero amigos y es tan difícil. No me importa si eres rico o no, solo házmelo saber si quieres hablar conmigo”, mencionó.

Esto desató una ola de comentarios de hombres de todo el mundo. “hola, bella dama me quiero ir contigo”. “Estoy soltero y soy de Colombia”, escribió otro.

Luego de recibir miles de comentarios en la red social, la mujer decidió eliminar sus redes sociales. No se sabe si encontró el novio o no.