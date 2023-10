Doblada y rota: Hallaron la placa del auto robado de Kike Jav

El influencer y cantante quiteño Kike Jav fue víctima de un evento delincuencial. Su auto, donde se transportaban amigos y compañeros de trabajo, fue robado el pasado 19 de octubre. Desde esa fecha solo se ha logrado encontrar a la placa.

El vehículo sustraído es un Toyota 4Runner, el cual está cotizado en más de 40 mi dólares (año 2023). El creador de contenido pidió en sus redes sociales que le ayuden a localizar su auto, ya que es fruto de su trabajo y tiene una deuda aún pendiente.

En videos que se viralizaron en TikTok, se pudo ver que se encontró la placa del auto del influencer en unos matorrales, totalmente destruida. Así lo publicó una usuaria aunque no especificó en qué sector de Quito sucedió, pero por las imágenes se puede deducir que sería el sur de la ciudad.

Por su parte, el ‘Cuy’, acotó que existió gente que se alegró de su desgracia. Asimismo trataron de extorsionarlo después de conocer el incidente donde sus amigos terminaron abandonados en el Valle de los Chillos.

El vehículo que le roban a Kike Jav Kike Jav

“No sabía que hacer ese día no tenía ganas de hacer ningún video, me sentía muy mal. Muchas personas pensaron que era una broma.

“No se cómo existen personas que se alegran de la desgracia de alguien más. No sabe el sacrificio y trabajo que le estaba metiendo. Ese carro lo estaba pagando. Lo poco y mucho que tengo ha sido con mucho sacrifico y trabajo honradamente. Ahora sí, no sé la verdad que hacer. Estoy ahora endeudado, no sé qué hacer. Pedirles ayuda”, dijo Kike entre lágrimas y muy apenado.

Si ustedes ven un Toyota 4Runner Azul avisen a la Policía, ya está puesto el bloqueo. A todos mis colegas taxistas, tráileros, todos mis amigos policías, que me den una mano para encontrar a mi carrito.

Me han tratado de extorsionar, les pido de todo corazón. No salgan a horas de la noche, hay mucha inseguridad. No nos alegremos de la desgracia de otros más. No sabes lo duro que te arrebaten tus sueños.

Tengo salir de esta, si ustedes pueden ayudarme que me ayuden. Dar ese mensaje que se cuiden mucho, la situación está muy difícil. Estoy complicado, jodido, endeudado. He tratado de ser muy fuerte”, finalizó Kike Jav.