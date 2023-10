Emma Guerrero rompió en llanto en ´Desafío a la fama´ al hablar de su padre: “Aunque él no me quiera lo perdono”

Emma Guerrero sigue mostrando su lado más sensible en ´Desafío a la fama´, la creadora de contenido protagonizó quizá uno de los momentos más emotivos que ha vivido hasta el momento la casa-estudio de Ecuavisa, al hablar frente a todos sus compañeros, de un episodio que marcó su vida y su crecimiento, el abandono de su padre.

Fue durante una sesión de psicología que la influencer abrió este lado de vulnerabilidad que evidentemente le sigue afectando, y se dio un tiempo para dedicar un mensaje y un perdón al padre que nunca conoció.

“Yo quiero perdonar a mi padre porque no lo conocí y quizá viendo este video sepa la hija que tiene, lo que está logrando y aunque él no quiera y aunque él no me quiera yo lo perdono y sigo orando por él, porque gracias a él estoy con vida. Hubiese querido abrazarlo, jugar con él. Alejandro te perdono por las veces que me hiciste falta”, dijo cargada de lágrimas Emma Guerrero.

El episodio de tristeza inevitablemente terminó removiendo los sentimientos de más de uno de los desafiantes, entre esos César Veiga y Kachafa, quienes también se mostraron bastante afectado por la historia de Emma. La influencer se ha mantenido al margen de las polémicas, sin embargo, ha sido uno de los rostros que se ha mostrado más sensibles dentro de la competencia.

Video íntimo

Aunque Emma Guerrero, ha tratado de pasar desapercibida y evitar las polémicas que ya rondan el hogar que compartirán por tres meses. Algunos de sus compañeros no tienen temor a preguntarle sobre temas incómodos.

Sebastián Tamayo aprovechó un momento que tuvieron en el área del estudio para preguntarle sobre el video sexual que protagonizó en algún momento con el actor venezolano José Ramón Barreto. “Emma quiero que sepas que yo vi tu video”, fueron las palabras del colombiano. “¿cuál video respondió ella?”, a lo que Don Day intervino y le dijo “Tú sabes de cuál video habla”.

“Para mi es muy incómodo hablar de eso, lo que más me dolió es que me dijera que lo vio, no que me lo mencionara”, expresó la joven que actualmente está felizmente casada.