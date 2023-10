´Desafío a la fama´: Emma Guerrero dejó al descubierto que Kachafa y Mare Cevallos si se han besado

Tal parece que las cámaras de ´Desafío a la fama´ no captan todo lo que de verdad pasa en la casa-estudio. Fue Emma Guerrero quien reveló recientemente que hay una pareja en la competencia que ha tenido acercamientos más allá de amigos aunque eso no haya sido documentado por ningún lente.

“Kachafa en su necesidad de como que ya no lo jodan, me dice que ´tu no sabes lo que pasa debajo de las sábanas´ o sea me lo dijo así, entonces yo le digo a ver ñañito cuenta bien porque eso se puede malinterpretar, ya entonces Kachafa me cuenta que si se han dado piquitos, pero Mare me dice que solo se han dado en la cara”, fueron las palabras de la creadora de contenido, quien soltó la bomba delante de todos sus compañeros, sin que ninguno de estos lo negara.

Anterior a esto, fue Don Day quien tocando el tema de Mare, también soltó un dato que ahora pone en el ojo del huracán a la actriz a su salida de la competencia, el actor dijo con seguridad que Mare Cevallos, quien gozaba de la pretensión y atención de dos de sus compañeros, Kachafa y Suriel, nunca estuvo disponible a nivel sentimental.

“Mare tiene novio, ya lo había dicho Sebastián, sino que Sebastián llegó a un punto en el que estaba en otra órbita y nadie le hacía caso. Pero por fuentes claras sé que tiene novio Mare”, aseguró el actor en presencia de la misma Mare, quien solo esbozó una sonrisa y respondió de manera muy bajita que no era cierto.

Mientras, Kachafa y Suriel han dicho que sienten algo por Mare Cevallos. En el caso de Kachafa es quien más ha compartido con la actriz, incluso ha podido compartir la cama con ella. Sin embargo, Mare dejó claro en el capítulo del 6 de octubre que no está interesada en tener nada romántico con nadie, sin embargo Emma los ha dejado en evidencia.