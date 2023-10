Allan Papi desató la furia de Emma Guerrero al llamarla “parásito” en ´Desafío a la fama´

Los problemas siguen tomando cada vez más fuerza dentro del reality de talento ´Desafío a la fama´, aunque ya han sido varios los desafiantes que han salido tanto por eliminación como por renuncia, el ambiente se sigue tornando tenso entre los habitantes de la casa-estudio de Ecuavisa.

En esta ocasión, fue el comediante Allan Papi, quien dejó saber su polémica opinión con relación a una de sus compañeras, la influencer Emma Guerrero, a quien señaló de estar en la competencia básicamente viviendo de los demás, tal como una “ameba”.

“Gentes que solo están a la expectativa, sí, como las amebas”, fue el comentario de Allan Papi para Emma Guerrero, opinión que sacó totalmente de sus cabales a la influencer quien no perdió tiempo en reaccionar.

“Considero que Allan Papi si tiene los huevos me señale, porque al parecer tu sino sabes jugar”, comenzó diciendo Emma Guerrero, quien luego salió en defensa de su familia, tras que el también influencer la mencionara. “Quiero que sepas Allan que mi familia es mi impulso para estar acá, el sacrificio de dejarlos afuera no es para quedarme un mes sino para ganar esto, así que yo no lo tomo para sufrirme, si quiero expresarme y lo extraño pues lo hago, algo que tú no has hecho (...) Pero mi familia es mi impulso ”, dijo.

Aunque el impase fue con Emma, Allan Papi no se atrevió a señalarla, fue por Suriel, con quien se medirá en votos de fama y apoyo del público.

Emma Guerrero y su momento incomodo por video íntimo

Emma Guerrero, desde que llegó a la casa - estudio del reality show ha tratado de pasar desapercibida y evitar las polémicas que ya rondan el hogar que compartirán por tres meses. Sin embargo, algunos de sus compañeros no tienen temor a preguntarle sobre temas incómodos.

Sebastián Tamayo aprovechó un momento que tuvieron en el área del estudio para preguntarle sobre el video sexual que protagonizó en algún momento con el actor venezolano José Ramón Barreto. “Emma quiero que sepas que yo vi tu video”, fueron las palabras del colombiano. “¿cuál video respondió ella?”, a lo que Don Day intervino y le dijo “Tú sabes de cuál video habla”.

Este fue quizá uno de los episodios más difíciles para la creadora de contenido.