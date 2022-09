Emma Guerrero dejó su caparazón y contó que pensó cuando se filtró su video íntimo: “Quería morirme”

Han pasado al menos dos años desde que tuvo lugar el escandalo de la filtración del video íntimo entre la actriz Emma Guerrero y el actor José Ramón Barreto y las secuelas de aquel duro momento, aún se dejan ver en la piel de la también influencer. Emma reveló que pensó incluso en la muerte, para el momento de aquel episodio.

Fue mediante una entrevista del segmento ´Locuras del corazón´ del matinal de Ecuavisa “En Contacto”, que la ecuatoriana abrió su corazón y contó que pasaba por su cabeza y dijo: “Yo quería prender el gas, cerrar todo y ya quedarme dormidita. Yo quería desaparecer pero mi mamá se quedó conmigo todo el tiempo. Mi mamá y yo nos abrazábamos y llorábamos porque no entendíamos por qué ese daño tan grande. Yo no entiendo por qué a mi”.

La actriz de 29 años explicó que cuando la polémica estalló, descubrió que estaba embarazada, que de no haber sido porque sabía que llevaba una vida en su vientre, habría interrumpido su vida.

“Chuta, tengo un bebé en la barriguita, qué voy a hacer. Yo pensaba ‘no quiero ser madre soltera, que va a pensar este hombre, me va a dejar’”, dijo al recordar en qué iba a pensar su novio, Fernando Zúñiga, quien es ahora es su esposo, al descubrir y ver aquella grabación que ya corría como pólvora.

Sin embargo, para su sorpresa y tranquilidad, la palabra de su pareja fueron de alivio y comprensión. “Mi esposo me llama y me dice ‘Emma yo quiero que estés tranquila y solamente quiero que me digas cuándo pasó esto’. Yo le dije que fue hace año y medio y me dice no pasa nada, tu tranquila”.

Emma Guerrero admitió con lagrimas en los ojos que haber pasado por el escarnio público de esa manera, representó un duro golpe en su vida, pero, pese a lo amargo, la actriz logró renacer de las cenizas y ahora se encuentra más abocada que nunca a su carrera, la ecuatoriana regresará a las pantallas el próximo 27 de septiembre como parte del elenco ´Compañía 593´ de Ecuavisa.