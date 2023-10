“Una posición poderosa no debe usarse para amedrentar”: Carolina Jaume deja indirecta para Mare Cevallos y cierra el capítulo con ‘Desafío a la fama’

Carolina Jaume necesitaba salir de ‘Desafío a la fama’ y eso fue lo que le agradeció a la audiencia que le dio los votos a Mare Cevallos, su ahora archienemiga con quien se dijo de todo antes de ser eliminada. Después de la entrevista que concedió al canal que transmite el reality, dejó un mensaje de agradecimiento y con las respectivas indirectas.

“He aprendido que cuando aprendamos a dejar nuestras diferencias a un lado y nos unamos humanamente con empatía todos ganamos”, escribió la ‘Britney ecuatoriana’ en su cuenta de Instagram donde tiene más de dos millones de seguidores. El mensaje estuvo acompañado de una galería de ella y continuó.

“De la misma manera perdiendo gané una gran lección: que una posición “poderosa” no debe usarse para amedrentar a otros porque te puede jugar en contra”

Jaume asegura que no tiene miedo “a equivocarme, porque no tengo miedo a enfrentarme a mis temores, a mostrarme con mis defectos, tampoco a volver a empezar, pero sobretodo no tengo temor de aprender de mis errores y enmendarlos”.

Además, agradeció a quienes la apoyaron y le dejaron mensajes de apoyo. ”A todos mis amigos, seguidores, familia y público por ser mi apoyo incondicional”.

Sí esperaba su salida

Jaume habló para las cámaras de ‘En contacto’ tras su eliminación y afirmó que sí se esperaba esta salida, ya que se enfrentaba a una fuerte competencia.

“Yo creo que el público escogió basado en la primera semana. Tuve una muy mala semana y los votos se van acumulando”, reflexionó.

Confesó que había armado una estrategia antes de su ingreso y que consistía en sacar a los participantes junior.

Sobre Sebastián Tamayo aseguró que no es una estrategia, que más bien ya venían saliendo desde antes del reality. “Un mes antes estuvimos en constante comunicación, yo viajé a Colombia (...), estoy dejando que las cosas fluyan”.

Negó haberse sentido usada por el colombiano para tener mayor visibilidad. “Me ha dado mucha paz, serenidad, me ha ayudado a controlar mis emociones, me ha dado mucha seguridad. Me ha hecho sentir linda”.