Kike Jav llama en estado etílico a Tamara Rivera y deja claro que opina de ella

“A quien bebe, hablar no debe”, señala el viejo adagio. Lastimosamente, el influencer ecuatoriano Enrique Javier Morales no siguió a pie de la letra este dicho y terminó por protagonizar un hecho viral.

[ Con una frase, Tami Rivera, acabó a la moza de Kike Jav ]

En el podcast Entre Tragos con Jeffer Valviezo, Kike se mostró como un invitado no planeado y terminó por llamar a su expareja Tamara Rivera. En primera instancia, hizo caso a sus amigos y le preguntó a la modelo si quiere “trinquear” con él; trinquear se refiere a mantener una relación/vacile.

Ante el rechazo de Tami, quien se preocupó por la seguridad del creador de contenido, el Cuy se molestó y reveló que cada vez que está borracho opta por llamar a la joven DJ. “No sé que chugcha hago llamándote”, increpó.

Tami invitó a Kike a hablar sobre su pasada relación de forma sensata y adulta, encontrándose en un lugar en específico y charlar sin estar bajo los efectos del alcohol.

Kike Jav llamó, a su expareja, en estado etílico Instagram

“Algún rato hemos de hablar en privado, perdón por cualquier cosa. A ti te pedí perdón pero te valió verga. Si no quieres volver conmigo solo dime si o no, ya es la segunda vez que me dices que no. Yo tampoco te voy a estar rogando”, comentó Kike Jav para posteriormente colgar y golpear el teléfono celular contra la mesa.

Ruptura

En julio de este 2023 se confirmó que la relación compuesta por Kike Jav y Tami Rivera terminó. Aunque en un principio se especulaba de problemas económicos o de trabajo, al final se pudo conocer que el quiteño le fue infiel a la joven emprendedora.