Con una frase, Tami Rivera, acabó a la moza de Kike Jav

Jade Amazónica, semanas atrás, se tildó como la moza de Kike Jav. Agregó que Tami, en su entonces pareja del Cuy, fue quien lo descuidó y, así, propició la traición que se dio en un evento desarrollado meses atrás.

La animadora de eventos y locutora comentó que ella sí sedujo a Kike porque le parecía atractivo con anterioridad, aunque aseguró que no lo obligó a nada que el quiteño no haya querido.

Podcast de Tami Rivera Captura de pantalla

Por su parte, Tami habló la semana pasada en el podcast “Entre Tragos” para comentar que Jade sí fue interesada en la fama de Kike. Mientras que ella no es así, más bien se ha caracterizado de costearse y crecer con su marca de manera personal.

“Antes que salgan las filtraciones, yo ya sabía. A mí me llegó todos los videos. Me contaron. En ese momento estaba muy consternada.

Ella sí se metió con el Kike para sacar fotos, videos, para que la invite, la lleve, para sacar provecho de su Onlyfans. Si tanto quería suscriptores yo le daba porque a mí no me hace falta”, comentó al joven emprendedora.

“En su desesperación comenzó a sacar más provecho del Kike. Para que vean cual es la interesada. Yo no necesito que él ni nadie me de fama o dinero. Yo estuve con el Kike porque en verdad lo quise. Yo no soy ninguna interesada”, finalizó.