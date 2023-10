¡Misterio revelado! KiKe Jav muestra los miles que gana en Facebook

Kike Jav se fue hasta Loja para reunirse con los creadores de contenido, Ahora Pit y Rossie para develar algunos secretos de su vida, incluyendo lo que todos quieren saber: ¿Cuánto gana por sus videos en redes sociales?. Con un ‘traguito’ ‘aflojó' y reveló lo que gana en Facebook.

El video se trató de un juego de “verdad o shot” donde los tres debían responder preguntas incómodas, caso contrario debían tomar un shot. Y entonces, llegó la interrogante por parte de Pedro: “¿Cuánto ganas por tus videos en Facebook?”.

En ese momento Kike quiso desviar la atención y dijo: Deben sumar todas las visitas al video y dividir para 1RPM promedio por unos 50 centavos por página y eso es lo que gana su influencer favorito al mes.

Pero Peter le volvió a decir: ¿Pero tú cuánto ganas?

El ‘Cuy’ respondió y sacó su celular: Yo gano de mi página 5 mil dólares mensuales. Y mostró a la cámara la pantalla para que lo vean.

Ante eso el quiteño justificó que de ese monto hay que restar lo que le cuesta realizar los videos y la logística. “Por ejemplo el viaje a Loja, solo el vuelo me costó $250, más barato me sale ir a Colombia”, dijo entre risas.

Sobre la polémica con Tami Rivera:

Otra pregunta incómoda que le hicieron a Kike Jav fue sobre su expareja Tami Rivera: “Luego de que tuviste esa noche desenfrenada con tu ‘mozita’ te has vuelto a pegar un remember?”, el youtuber contestó: “La verdad no, no he hecho nada desde que pasó lo que pasó esa fue la última vez y ahí se acabó”.

Otra interrogante: “¿Has tenido un ‘remember’ con la Tami después de la polémica que hubo?”. Kike respondió: “Solo prefiero tomar”.