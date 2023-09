Tami Rivera reacciona tras recibir serenata de Kike Jav en el gimnasio ¿Volverá con el Cuy? Esto es lo que dijo

Con la cola entre las piernas, así regresó Kike Jav a pedirle cacao a Tami Rivera. Las imágenes del cantante chichero entrando con serenata al gimnasio donde suele entrenar su ex, se hicieron viral en las redes sociales, el ´Cuy´ decidió apostar por uno de los detalles más tradicionales para pedir perdón, sin embargo, este no salió tan bien.

Ni la música ni el oso gigante, ni los globos rojos, bastaron para que la también DJ se olvidara de los últimos meses de polémica, la infidelidad y los audios que el youtuber filtró a modo de excusa por su falla.

En medio de los mariachis, Tami tomó partido y le dijo que necesitaba tiempo porque todo es muy reciente y hace poco Kike estuvo en La Vegas, una explicación que para muchos quedó corta, por lo que la modelo de la plataforma para adultos realizó un TikTok, aclarando en detalle las razones por las que no accedió a hablar con el ´Cuy´.

“Para ustedes es fácil decir que sí, que eres una orgullosa, es muy distinto que si él viene y me dice oye, sabes qué, arreglemos las cosas, inténtenoslo, es muy distinto a que vengan y te digan regresemos así, de la nada. Es muy distinto que en este tiempo hablemos e intentemos solucionar las cosas. Él nunca me dijo hablemos, intentémoslo”, explicó Tami, quien aseguró que Kike se saltó todos los pasos, como si no hubiesen cosas que conversar.

“El tiempo lo dirá todo, si podemos sanar, sino pues la vida sigue. Así no se hacen las cosas. Yo ya le he perdonado todo lo que ha pasado, lo valoro mucho, lo quiero mucho, pero así no”, añadió.

Primera reacción

“Tú te fuiste ahorita, estabas en Las Vegas, con chicas y no se qué carajo harías. No puedo, ahorita no puedo. Sabes que también te quiero mucho, pero necesito tiempo porque todo esto es reciente, me ha afectado full. Tú estabas hace una semana en las Vegas como si nada y ahorita vienes a pedirme que regresemos”, le respondió Tami.