Las razones por las que Tami Rivera no quiso regresar con Kike Jav cuando le llevó serenata al gimnasio

Kike Jav fue hasta el gimnasio de su ex, Tami Rivera, para pedirle perdón y pedirle que vuelvan a tener una relación luego de terminar por polémicas y una infidelidad confirmada por parte de youtuber.

[ ¡Le mostró todito! Tami Rivera ‘se pasó’ con una broma a un repartidor de comida ]

El cuy fue hasta el lugar donde la modelo de OnlyFans entrena con mariachis, un oso gigante y un par de globos rojos en forma de corazón para pedirle perdón y una nueva oportunidad. Sin embargo, ella no cedió y explicó sus razones.

Además de la confesión y las pruebas de la infidelidad del influencer, Tami le dijo que necesitaba tiempo porque todo es muy reciente y hace poco Kike estuvo en La Vegas.

“Tú te fuiste ahorita, estabas en Las Vegas, con chicas y no se qué carajo harías. No puedo, ahorita no puedo. Sabes que también te quiero mucho, pero necesito tiempo porque todo esto es reciente, me ha afectado full. Tú estabas hace una semana en las Vegas como si nada y ahorita vienes a pedirme que regresemos”, le respondió Tami.

Kike le insistió en que eso ya pasó, que solo quiere arreglar las cosas y estar bien. La modelo le volvió a decir que aún necesita un tiempo y por ahora no puede darle una nueva oportunidad.

Después la gente en el gimnasio empezó a pedir otra canción, el mariachi tocó y Tami prefirió irse para ya no estar en ese incómodo momento y frente a la cámara.

El youtuber, con la cara agachada y un tanto desconcertado, se fue con los mariachis que lo consolaban, le decían que no se preocupe, que Tami lo perdonará. La modelo ni siquiera quiso quedarse con el oso y no se ha pronunciado tras la difusión del video en sus redes sociales.