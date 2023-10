Acampó en los exteriores de un hotel para lograr descubrir infidelidad de su pareja

El hecho sucedió en Florida, Estado Unidos. Savana Miles se hizo viral en TikTok luego de que decidió acampar afuera de un hotel, en el que ella sospechaba que su novio le estaba siendo infiel con otra mujer. La idea era enfrentarlo y comprobar su intuición.

[ -Lea También: ¡De ladrón a héroe! Descubrió infidelidad gracias al sujeto que le robó el celular a su pareja ]

“Mi novio pagó un hotel para pasar la noche. Infieles siendo atrapados”, escribió la usuaria en su cuenta oficial de la red social china mientras mostraba que estaba acampando en el estacionamiento de un hotel.

Ya sospechaba del engaño

La joven tenía algunos indicios y todo apuntaba a una posible infidelidad. A veces él desaparecía y apagaba su teléfono para que no puedan ubicarlo.

“Mi novio me dijo que llegaba tarde, pero son las tres de la mañana y todavía no llega a casa. Apagó su ubicación, apagó su teléfono y mira dónde estaba… Está en un maldito Holiday Inn Express”, explicó la chica furiosa.

Mujer descubrió que su novio le era infiel. Imagen referencial

De igual manera, indicó que lo que más la indignaba era que unas fotos de ella estaban en el auto y que, tiempo atrás, le había pagado un abogado para que él luche por la custodia de sus hijos.

Luego de esperar unas horas, Savana logró confirmar lo que más temía y, a lo lejos, vio y grabó a su pareja caminar junto a una mujer, a quien acompañó a subir a su auto: “Literalmente, lo agarré engañándome”, escribió en otro video donde se ve la insólita escena de infidelidad.

“¿Saben qué es lo más loco? Lo mal que me siento por exponer a esta persona y decirle a todo el mundo quién es en realidad, qué hizo y cómo lo hizo. No debería importarme, pero lo hago”, se lamentó. “Las cosas que me hizo son imperdonables”, agregó.