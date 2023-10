¡De ladrón a héroe! Descubrió infidelidad gracias al sujeto que le robó el celular a su pareja

Parece chiste pero es anécdota. Y fue lo que le sucedió a una usuaria de TikTok, que descubrió una infidelidad gracias al ladrón que le robó el celular a su pareja. A través de esa red social contó cómo sucedieron las cosas.

Se trata de la usuaria @andreavila46, quien relató que estaba en una relación sentimental con un chico y pese a que nunca dudó de lo que él le decía, se llevó un golpe duro directo al corazón.

Quien era su pareja fue víctima de un robo, de su celular específicamente. Para ese momento, la joven mexicana estaba embarazada del susodicho pero no vivían juntos por temas de movilización hacia su sitio de trabajo.

Anteriormente, ella había descubierto que su amado tenía un hijo. Su inquietud era si mantenía una relación romántica con la madre del pequeño, pero el chico siempre lo negaba.

Ante esa incertidumbre, quiso indagar y se percató que le robaron el celular. “Tenía varias llamadas perdidas de él, salgo de mi servicio y le marco, pero no me contesta. Lo veo En línea y pues se me hizo raro. Su hermana me escribe que ahorita me hablaba porque lo acababan de asaltar saliendo del trabajo”, relató.

Andrea no creyó esa historia. Pues ya tenía un precedente marcado. Él no quería hacerse responsable económicamente del bebé que venía en camino, con la excusa de sus obligaciones con el otro hijo.

Al quedarse con esa ‘espinita’, ella le escribió al ladrón y comenzaron a chatear. “Fijo va a ser una tonta excusa para no darme dinero (...) Empecé a mandarle mensajes así coqueteándole para hacerlo enojar, entonces resulta que no, no era él”.

Y corroboró que só le habían robado el celular.

“Sí le habían quitado el celular, y comienzo a cotorrear con el asaltante, que se llama Adrián. Pero me dice: ‘Oye, a tu marido le gustan las traviesas’ y me envía capturas y fotos... Fue cuando dije que no era una broma, sí le habían quitado el celular”.

Doble vida

Resulta que no fue solo eso, Andrea contó que gracias a Adrián se enteró que quien era su pareja le hacía transferencias a varias chicas. “Le pedí que me enviara el chat de la mamá del bebé y el chiste es que empecé a bromear y pues ya, ratito me envía cosas y quedé como: ‘Ok’”, agregó.

Así fue que Andrea descubrió que su pareja tenia una doble vida. Y no conforme con eso, la madre del primer hijo del chico estaba embarazada por segunda vez.

“Empecé a leer todo el chat y resulta que estaba con la mamá de su hijo todo este tiempo, cuando él decía que no. Resulta y resalta que como que se van a casar en diciembre, cuando me había dicho que venía en noviembre para casarnos”, cerró.

Eso la dejó muy afectada pero ese dolor lo transformó y hasta se hizo de a buenas con el ladrón. A cambio de regresar el celular a su ex, le pidió dinero como recompensa.