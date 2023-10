Sebastian Tamayo rompe en llanto en ‘Desafío a la Fama’: Carolina estuvo a su lado para consolarlo

Un nuevo capítulo que resume la convivencia de los creadores de contenido en la casa estudio de ‘Desafío a la Fama’, se transmitió por Ecuavisa y luego de conocerse que el podcast ganador fue el equipo de “los no VIP” la tensión creció entre los participantes.

Las cámaras de la casa mostraron al grupo compartiendo y pasándola bien mientras comían pizza, pero también se vio a Sebastian Tamayo alejado de todos. Incluso se fue a otro salón, donde Carolina fue a acompañarlo.

Mientras el resto de los creadores seguía compartiendo, Sebastian se quebró en el salón de actividades y lloró junto a Carolina, mientras decía que todo era culpa de los señalamientos que estaban haciendo contra él los jóvenes talentos.

Carolina Jaume por su parte, no lo dejó solo nunca a pesar de que se lo pidió en diversas oportunidades. “Solo te pido que me dejes solo, me estás provocando un colapso emocional”, eran las palabras de Sebastian hacia Carolina “No quería llorar y menos por culpa de ellos”.

La prueba de esta semana, consistía en realizar un podcast donde debían crear personajes. En el grupo de Sebastian, estaba Mare Cevallos, Don Day, Carolina Jaume, Carla, Kachafa y Normady, quienes fueron los peores de la prueba.

Según Sebastian su equipo hizo un trabajo mediocre, “nunca se pusieron de acuerdo y tuvimos un capitán que no hizo las cosas bien”. Esto los llevo a ser el equipo perdedor y del que saldrá el primer señalado de la semana. Además de Sebastian, Mare Cevallos también fue criticada por su personaje en el podcast, muchos argumentaron que la actriz no tuvo una buena intervención y que su participación no fue la esperada por el resto.