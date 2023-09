¡No aguantó! Wagner renunció a ´Desafío a la fama´ en primera semana de estreno, aquí las razones que dio

´Desafío a la fama´ ya demostró que no es apto para cualquier desafiante, el reality de talentos del cerro ya cobró su primera víctima, quien tan solo en su primera semana, renunció entre lágrimas, avisando a sus compañeros que no soportó el encierro, nada más y nada menos que el DJ y productor musical, Wagner.

“Ha sido una semana super difícil para mí, esto del encierro no es fácil, los venero y los respeto muchísimo a cada uno de ustedes por esta locura que estamos haciendo. No es nada fácil para ninguno de nosotros, pero lo he pensado y he tomado la decisión de renunciar al desafío, les deseo lo mejor, ustedes pueden, ustedes son más fuertes que yo definitivamente, los voy a extrañar a todos”, fueron las palabras de Wagner, quien juntó a todos sus compañeros para dar la noticia y despedirse.

Aunque Wagner no logró resistir la presión del aislamiento, fue uno de los primeros famosos que se robó el centro de atención en la competencia, tras darse un candente beso con la presentadora y actriz Carolina Jaume, pues al tercer día los participantes recibieron una carta donde la producción les indicaba que debían jugar a la botella y quienes salieran debían besarse en la boca, en esa ocasión resultó tentado por la suerte el DJ.

Sebastian Tamayo fue quien se encargó de girar la botella, y la primera pareja que salió fue Carolina Jaume y Wagner. El productor musical no dudó en sentarse en medio del círculo donde esperó a Carolina y fue el primero en inclinarse a besarla, todos pensaron que solo sería un “piquito”, pero Wagner tomó la decisión de besar apasionadamente a la actriz y modelo que también fue tomada por sorpresa.

Se fue uno pero quedan 15 desafiantes más dentro de la casa- estudio, queda mucho más que ver en ´Desafío a la fama´.