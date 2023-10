´Lazito´ habló sobre roce entre Arianna Mejía y Carolina Jaume en ´Desafío a la fama´: “Es un zafarrancho pasional”

´Desafío a la fama´ sigue acaparando miradas, el reality de Ecuavisa no deja de generar polémica, cada noche los integrantes de la casa-estudio sacan a relucir nuevos enfrentamientos, roces y también gustos, haciendo que la farándula, no les quite un ojo de encima.

Cada desafiante ha sabido atraer la atención del público a su manera, sin embargo, existen dos personajes, o mejor dicho tres, que no han parado de generar titulares desde el día uno de su entrada, Carolina Jaume, Arianna Mejía y Sebastián Tamayo, un triangulo de amistad-amor criticado por muchos, en esta ocasión fue Leonardo Quezada, ´Lazito´ quien se refirió al tema durante el programa de ´Los hackers de la farándula´.

“Para mí esto es un zafarrancho pasional, la Jaume está enamorada de Tamayo y ve en Arianna Mejía de cierta manera como una amenaza inminente y ella ya se dio cuenta. Primero eran amigas, por ahí se disculparon, se dieron la mano, se abrazaron luego de que se querían demandar”, aseguró Lazito, haciendo referencia a los últimos episodios acontecidos dentro de la competencia, donde se vio a la ´Shakira del Ecuador´ eufórica, haciendo planes para sacar a la intérprete de ´Bien perra´ luego de que esta se encerrara con el colombiano en una habitación de la casa.

Para nadie es un secreto que desde el comienzo del nuevo programa del canal del cerro, tanto Arianna como Carolina han dejado en evidencia su gusto por el creador de contenido, quien se ha visto cercano con ambas, en especial con la esposa de Troi Alvarado, a quien incluso le ha dado masajes y encuentros un tantos polémicos, por otro lado, la que ha demostrado un gusto y celos desmedidos, ha sido la presentadora.

Hasta el más reciente episodio, ahora es Carolina quien apadrina al colombiano frente a los demás desafiantes, quienes se han revelados todos en su contra.