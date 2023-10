¿Dayanara Peralta está embarazada? Estas son las pistas que indican que podría venir en camino un Dada baby

¡Bebé en camino! Al menos eso es lo que apunta la reciente historia posteada por Dayanara Peralta, quien contó por medio de su cuenta de Instagram, que debió abandonar el escenario en unos de sus más recientes conciertos, como consecuencia de un malestar y nauseas que le impidieron seguir llevando a cabo su show, en el teatro Guayaquil, en Ecuador.

“Story time de como casi me vomito delante de todos mis Dadababys en mi último concierto en el teatro en Guayaquil, Ecuador. Todo empezó así, ya estaba terminando mi concierto, cantando a todo pulmón el Ganado, estábamos dándola toda, cuando de repente, comencé a sentir unas zancadas que no podía controlar, me di la vuelta respiré y dije Dayanara vamos tú te puedes aguantar, pero era algo que definitivamente no estaba logrando contenerlo”, es parte de lo dicho por la intérprete de ´Tonta´, en la grabación donde se puede ver en detalle lo que narra.

La historia ha generado una reacción inmediata entre los internautas y los medios, quienes no dejan de pronosticar un embarazo para los esposos, quienes ya llevan varios años de casados juntos, por lo que es una noticia más que esperada.

Hace muy poco, la pareja tocó el tema, asegurando que sí quieren ser padres, sin embargo, también habrían dicho que no en este momento, La cantante ecuatoriana Dayara Peralta y su esposo Jonathan Estrada, actor, youtuber y creador de contenido, revelaron que serán papás, en algún momento; pero revelaron sus diferentes formas de pensar sobre la adopción o vivir la experiencia del embarazo.

“Vamos a ser papás... dentro de algunos añitos”, dijo Estrada al referirse en su podcast sobre el tema de embarazo. “Nuestra intención es ser papás y digo esto porque no todos lo logramos”, aunque también aclaró, junto con Dayanara, que en este momento no están buscando tener hijos.