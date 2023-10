¿Quién pagó la fiesta de cumpleaños Marián Sabaté? Este es el ex que figura como patrocinador oficial

Si por algo es famosa Marián Sabaté, la ´Reina de la prensa rosa´ es por sus historias de amor, la famosa presentadora del Ecuador celebró hace muy poco la llegada de sus 57 años, con una fiesta por todo lo alto, donde tuvo una fiesta digna de una reina, con música en vivo y lo mejor de todo, patrocinada por alguien más.

Fue durante su mismo cumpleaños, que Marián Sabaté dejó al descubierto quien le dio su regalo, aunque ya hace algún tiempo ya no está con ella, Ulises Paz, su ex novio, con quien estuvo a punto de dar el felices por siempre, y quien la dejó en boca de todo el Ecuador luego que se viralizara su episodio de infidelidad.

“¿Creo que mi ex pagó esto no? a mi ex, los aplausos por favor, gracias Ulises por la fiesta, y bueno, si así llueve que no escampen los ex”, fueron las palabras de agradecimiento de la ´Reina de la prensa rosa´, en medio del que fue su festejo, grabación que Santiago Castro sacó a relucir en el programa de ´Los Hackers de la farándula´, filmación a la que Sabaté prefirió hacerse de la vista gorda, al ser confrontada.

Así se enteró Sabaté de la infidelidad

En el programa ‘Los Hackers de la Farándula’, Sabaté abrió su corazón para decir las cosas claras y “sin pelos en la lengua”. No quiso esconder ni guardarse nada. En su rostro se notó la mezcla de dolor, indignación y coraje.

“Nadie puede decir que estás bien, entregas tu corazón, te enamoras, esperas lo mejor “, dijo.

Al ser consultada si Ulises la engañó o no, ella respondió “¡Sí me engañó!”, y prosiguió que tiene todas las pruebas como chats, videos y hasta fotos de su ex prometido con una chica en la cama.