Modelo de OnlyFans descubrió que su padre era su mayor seguidor: “me pagaba mucho dinero por cada foto que enviaba”

Por medio de TikTok se hizo pública la historia de una joven que decidió incursionar en OnlyFans y que confesó que era lo peor que le había pasado en la vida. Pues ella contó que el suceso más horrible fue descubrir que su mayor fanático en la plataforma ‘azul’ era su padre.

“Hace algunos meses decidí abrir mi cuenta de OnlyFans, y me llegó un suscriptor, yo veía que me pagaba mucho, mucho, mucho dinero, por cada foto me pagaba entre 1.000 y 1.500 euros”, contó al famoso creador de contenido Andy Torpoco, quien reside en España.

De igual manera dijo que: “Después de un tiempo, el usuario me empezó a escribir, porque no se me veía la cara, yo solo mostraba el cuerpo y me empezó a escribir para quedar, y yo andaba necesitada de dinero, entonces llegué a quedar con él y a que no sabes quién era, cuando llegué al lugar me encontré con mi padre”.

También aseguró que su progenitor nunca supo, ya que al llegar al lugar, ella lo vio de lejos, por lo que se fue sin que él sospechara. ni se diera cuenta.

“Yo nunca me imaginé que mi suscriptor más amplio y fiel era mi padre, entonces yo le escribí un mensaje por la aplicación preguntando cómo estaba vestido y me dio las descripciones de cómo estaba mi papá”, contó.

Asimismo, los usuarios reaccionaron al video donde la modelo, quien no reveló su identidad contó el insólito y pertubador relato:

“Lo bueno que el dinero quedó en familia”, “Eso sería ganancia familiar o pérdida familiar”, “El papá: mis ahorros... Mis ahorros…”, “Qué pequeño es el mundo”, “Dios mío. Cómo es posible este suceso”, “Excelente página, une a las familias”, “Bueno, después de esto ya se enteró”.