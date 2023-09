Ella es la doctora que fue despedida tras crear contenido para su cuenta de OnlyFans

El caso de una doctora en Baja California se ha viralizado, ya que dejaron de darle trabajo luego de abrir una cuenta de OnlyFans. Se trata de Jovanna Isabel Ortega, con una maestría en Nutrición Clínica, quien había trabajado en un hospital durante un año y ahora no la toman en cuenta.

Según la cuenta de Facebook, “La Estampida de los Búfalos”, la profesional empezó a tener menos trabajo tras abrir su cuenta de OnlyFans. Al inicio le dijeron que no sería necesario su trabajo en el área de urgencias diariamente, y que solo cuando el hospital lo requiera.

“Ya tenía autorizados varios deportes porque trabajaba de lunes a domingo, pero de repente otra vez ya no fui requerida”. Luego habían llegado rumores de la relación de su despido con la cuenta en la plataforma azul y su estilo de vestir, pero nunca algo formal, dijo en una transmisión de Facebook de la página de noticias.

“No me dejan trabajar. Me dijeron un día, no vas a trabajar en tu horario habitual como lo has estado haciendo de un año para acá, te vamos a hablar cuando te necesitemos (...) Pido que me dejen trabajar”, dijo la doctora.

Jovanna asegura que no ha tenido quejas de pacientes para que la hayan dejado de tomar en cuenta, ya que no le han informado nada por escrito. Para no quedarse sin trabajo y tener ingresos, labora en una clínica privada y su página de OnlyFans.

La mujer no ha tenido una vida fácil, de joven sufrió maltrato y para pagarse los estudios de Medicina trabajó como bailarina.

Hasta el momento, los directivos del hospital no han emitido ningún pronunciamiento.