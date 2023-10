Mare Cevallos y su estrategia para sacar a Arianna Mejía de ´Desafío a la fama´: ¿Qué planea la actriz?

La guerra por la supervivencia ha comenzado en ´Desafío a la fama´, primero fue Carolina Jaume con Alberto Arroyo, el creador de contenido fitness no sobrevivió ante la apabullante comunidad de la ´Shakira del Ecuador´, y ahora, una nueva confrontación se avecina, esta vez entre Mare Cevallos y Arianna Mejía.

La intérprete de ´Compañía 593´ ya sabe cual es el próximo paso que quiere dar y también a quien no quiere seguir viendo dentro de la competencia, en una conversación con Nathalia y Suriel, la actriz reveló cual era su estrategia, en la que aseguró que no le importaba correr el riesgo de irse, pues de llegar a suceder así, se iría tranquila.

“No sé cual va a ser el siguiente reto, pero yo necesito perder, necesito que se esfuercen todos y yo hacer valer mier... Necesito que me señalen a mí para yo señalar a Arianna y así se va. Si por último falla un número en el caso de que yo fracasara, te juro me voy tranquila”, expresó Mare, quien aseguró sentirse segura de la audiencia con la que cuenta.

“Mi gente es fiel, mi gente linda, si Arianna se mete conmigo mi gente le va a caer en bomba”, añadió Mare, quien en días pasados señaló a Arianna Mejía, de “no tener educación”.

“Arianna, porque no tiene educación. Por eso, para mí no existe, porque todo lo que hace es de mala educación”, contestó Cevallos a la consulta de quien creía era la persona más mal educada en el reality.

“Bueno, yo me espero cualquier cosa la verdad. Primero no puede juzgarme de que no tengo educación cuando yo ni siquiera le he tomado en cuenta en la casa”, se defendió Ariana.

Para nadie es un secreto que el ambiente entre las dos desafiantes se pone cada vez más tenso.