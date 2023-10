“No tiene educación”, Mare Cevallos opinó sobre el comportamiento de Arianna Mejía

Mare Cevallos se refirió sin filtro a Arianna Mejía en una dinámica del polémico programa “Desafío a la fama”, pues en una pregunta que realizó el animador, donde cuestionó a la actriz quién considera que es la persona más mal educada de la casa, sin dudarlo respondió el nombre de Mejía.

“Arianna, porque no tiene educación. Por eso, para mí no existe, porque todo lo que hace es de mala educación”, contestó Cevallos.

“Bueno, yo me espero cualquier cosa la verdad. Primero no puede juzgarme de que no tengo educación cuando yo ni siquiera le he tomado en cuenta en la casa”, se defendió Ariana.

Mare Cevallos y Arianna Mejía enfrentadas. (Captura de pantalla Instagram: marecevallos)

Este enfrentamiento ya lleva varios días, pues también se dio a conocer que han existido diferentes comentarios y actitudes negativas por parte de las dos. Mare afirma que la modelo la molesta constantemente.

Conforme la conversación avanzaba, comentarios fuertes se escucharon, pues Mare asegura que Arianna, únicamente es conocida por sus escándalos sexuales. Asimismo la describió como: “una persona desagradable”.

Los comentarios no se hacen esperar en redes sociales y los internautas dieron a conocer su opinión respecto a las implicadas. En una mayoría aplauden la actitud de Mare, pues se observa cómo su comportamiento ha mejorado respecto al antiguo reality show, ‘El poder del amor’

“Se nota que Mare siguió terapia, súper controlada”, “Mare con altura, compostura, educación y verdad”, “Mare era defenderte, no destruirla”, fueron algunos mensajes por parte de los seguidores del programa.

El reality show que se estrenó el pasado 25 de septiembre, ha causado gran polémica y comentarios de muchos de los televidentes. El programa tiene un enfoque de retos, donde los creadores de contenido y celebridades de pantalla deberán cumplir con estas actividades. Con el peligro de quedar sentenciados y finalmente eliminados. Los nombres más sonados dentro del programa son: Carolina Jaume y Emma Guerrero en una reciente polémica por el video íntimo de la influencer.