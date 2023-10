La influencer y modelo de 25 años, Lavinia Valbonesi, podría convertirse en la primera dama del Ecuador. Su esposo, el empresario Daniel Noboa, está en la segunda vuelta y podría ser el nuevo Presidente de Ecuador. Hace pocos meses, la manabita reveló que esperaba a su segundo hijo, pero en fotos no se ha notado algunos cambios físicos.

Sin embargo, ayer, publicó una tierna foto de ‘pancita’ y de cómo ha evolucionado al estar de cinco meses de embarazo. “Ya casi cinco meses”, escribió en su historia de Instagram.

¡No se le nota! Lavinia Valbonesi muestra su pancita a los 5 meses de embarazo (Instagram)

La emergencia médica que tuvo la esposa de Noboa:

Lavinia Valbonesi reveló que tuvo un sangrado en sus cinco meses de embarazo de su segundo hijo. Afortunadamente no fue más alla de un susto y confirmó que tanto ella como su hijo están bien.

“Quería aprovechar para aclarar con ustedes cuando Daniel agradeció a los doctores. La que tuvo el susto fui yo. Como ustedes saben estoy embarazada y gracias a Dios he tenido un súper buen embarazo, agradezco a mi cuerpo, agradezco a Dios y he podido estar súper activa. No he parado y tuve un mal susto porque tuve un sangrado (...) Fuimos a la clínica, gracias Dios todo está bien con mi placenta, mi útero, con mi bebé. El tema es que por hacer muchos movimientos aveces hay coágulos y en un mal movimiento, yo creo, por subir y bajar gradas con Alvarito, uno de eso coágulos se reventó. Creo que he abusado de mi estado y ese fue el susto que me di, fue horrible. Yo lloraba, gritaba y esa fue la razón principal por lo que mi suegra vino”, dijo en una historia de Instagram.