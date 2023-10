La emergencia médica que tuvo la familia de Daniel Noboa y por la que agradeció a los médicos

Lavinia Valbonesi aclaró sobre lo que dijo su esposo al inicio del debate presidencial con Luisa Espinoza. “Primero quiero agradecer al doctor Loza y a todo su equipo médico por ayudarnos en una emergencia con mi familia en los últimos dos días. Los médicos y el equipo de enfermería son héroes para mí, como hijo de doctora les agradezco infinitamente”, dijo Daniel Noboa antes de empezar su intervención de la primera pregunta.

Ante estas declaraciones, los rumores y las especulaciones en redes no se hicieron esperar. Incluso llegó a circular información falsa que un delicado estado de salud de su padre, Álvaro Noboa que encendió las alarmas en redes sociales.

Sin embargo, la emergencia a la que se refirió y el agradecimiento hacia los doctores fue por un susto que tuvo su esposa Lavinia Valbonesi tras tener un sangrado en sus cinco meses de embarazo de su segundo hijo. Afortunadamente no fue más alla de un susto y confirmó que tanto ella como su hijo están bien.

“Quería aprovechar para aclarar con ustedes cuando Daniel agradeció a los doctores. La que tuvo el susto fui yo. Como ustedes saben estoy embarazada y gracias a Dios he tenido un súper buen embarazo, agradezco a mi cuerpo, agradezco a Dios y he podido estar súper activa. No he parado y tuve un mal susto porque tuve un sangrado (...) Fuimos a la clínica, gracias Dios todo está bien con mi placenta, mi útero, con mi bebé. El tema es que por hacer muchos movimientos aveces hay coágulos y en un mal movimiento, yo creo, por subir y bajar gradas con Alvarito, uno de eso coágulos se reventó. Creo que he abusado de mi estado y ese fue el susto que me di, fue horrible. Yo lloraba, gritaba y esa fue la razón principal por lo que mi suegra vino”.