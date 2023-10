“No me digas Chichico”: Actores protagonizaron icónica escena de Enchufe TV en MasterChef Celebrity Ecuador

Los participantes de MasterChef Celebrity Ecuador se encuentran estudiando arduamente y grabando el programa de sol a sol ya que el estreno está a las puertas. Sin embargo, en medio de la tensión han aprovechado para grabar y compartir momentos. Uno de ellos fue de los actores de Enchufe TV que protagonizaron una icónica escena de la serie.

Se trata del actor Raúl Santana que actualmente tiene 34 años, más conocido por interpretar al personaje de “Chichico” en la serie web donde el sketch más viral fue “Compra condones” con más de 33 millones de reproducciones. Su tío en la serie, el actor José Pacheco, lo encuentra y lo empieza a llamar como “SO BRI NO” pero al no contestar utiliza su apodo.

Desde Colombia se los pudo ver juntos estudiando y en ese entonces Pacheco comienza a llamarlo: “Sobrino, sobrino”, pero Raúl no atiende por lo que le susurra más alto: “¡Chichico!” y el actor responde: “¡Que no me digas Chichico conchetu...”, y luego ríen. En el post se lee: “En caso de apuro llamar al SO BRI NO jajaja”.

La primera en reaccionar a esta escena fue la carismática chef ganadora de una estrella Michelin, Carolina Sánchez, quien nuevamente será parte del jurado junto al colombiano Jorge Rausch y la guayaquileña Irene González.

“Me encantaaaaa”, escribió la chef cuencana en los comentarios donde recibió corazones por parte de los actores.

“Lo que más esperábamos”, escribió otro usuario donde piden que se vuelvan a hacer más sketch del personaje muy recordado por la serie web.

¿Quién es Chichico?

Es un personaje de 16 años que fue creador por el director de Enchufe TV, Jorge Ulloa. Del joven solo se conoce su apellido, el cual es López, ya que Chichico es su apodo. Raúl Santana y el director saben su nombre completo pero prefieren mantenerlo en secreto al igual que lo es el nombre del Chavo del 8.

MasterChef Celebrity Ecuador se estrena este 20 de noviembre a las 21:00 por el canal de Teleamazonas. Entre otros participantes se encuentra: Daniel Betancourt, Danilo Carrera, Gigi Mieles, Nickki Macliff, Luciana Guscmer, Juana Guarderas, entre otros.